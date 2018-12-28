2018-12-28T14:35:26+03:00
Общество

За неделю в Казани выпало 87% месячной нормы снега

28 и 29 декабря должна быть спокойная погода с небольшим снегом
Олег ЛУГОВОЙ
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В Новогоднюю ночь татарстанцам обещают мороз.В Новогоднюю ночь татарстанцам обещают мороз.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным Гидрометцентра Татарстана, за прошедшую неделю в западных и северных районах республики выпало осадков от 13 до 19 мм, на юге и юго-востоке - 3-9 мм. Но больше всего досталось именно Казани - 33 мм. Это соответствует 87% месячной нормы декабря.

Начиная с этой пятницы в Татарстане пока сильного снегопада не ожидается. Дело в том, что республика находится сейчас под влиянием циклона.

В его тылу Татарстан окажется 28 и 29 декабря. Будет спокойная погода лишь временами пройдет небольшой снег. При этом в эту пятницу в республике максимум ожидается от -5 до -10 градусов. А уже в субботу в Татарстан начнет поступать холодный воздух. Температура днем в своем максимуме будет от -11 до -16 градусов, а ночью и утром в западных районах и при прояснениях дело дойдет и до -21.

А что же в Новогоднюю ночь? Республиканский Гидрометцентр прогнозирует на 30 и 31 декабря ночью от -19 до -24, в низинах до -29 градусов. Днем максимум от -14 до -19. Местами слабый снег и туман.

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