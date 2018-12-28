В Татарстане открылся агропромышленный парк за 110 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:13 2018-12-28T17:13:22+03:00

Он разместился в Заинском районе на площади порядка 962,2 квадратных метра

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В Заинском районе запустился первый пилотный проект Татарстана в сельскохозяйственной отрасли. Им стал агропромышленный парк для сельской местности площадью 962,2 квадратных метров.

Известно, что мясной цех на его территории имеет мощность 2,5 тонны в сутки, а цех по фасовке круп и сыпучих продуктов за то же время выдает около 5 тонн. Помимо этого здесь создан овощной цех. В дальнейшем на предприятии будут работать 27 человек. Часть из них будут проверять качество продукции на соответствие нормам.

Строительство парка началось в мае текущего года и потребовало от республики вложения порядка 110 миллионов рублей.

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