2018-12-28T14:02:51+03:00
Происшествия

В Казани в шахту лифта недостроенного дома упал и разбился иностранный рабочий

По данному факту проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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Фото: СУ СКР ТатарстанаФото: СУ СКР Татарстана
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Трагедия произошла утром 27 декабря в Вахитовском районе Казани на строительстве дома на улице Ульянова-Ленина. Строители обнаружили тело одного из своих коллег у шахты лифта. Предположительно, гражданин КНДР погиб в результате падения с высоты.

- По данному факту начата доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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