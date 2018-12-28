2018-12-28T13:34:30+03:00
Происшествия

В Казани мужчину, зверски зарезавшего проститутку, приговорили к 16 годам колонии

Он пришел к жертве домой и завязал ей глаза
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Суд назначил мужчине наказание - 16 лет лишения свободыСуд назначил мужчине наказание - 16 лет лишения свободыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В Казани огласили обвинительный вердикт для 21-летнего Дамира Тухватуллина. Молодой человек признан виновным в убийстве.

Все произошло 28 мая, когда Тухватуллин через интернет на одном из сайтов по оказанию интимных услуг узнал телефон 28-летней проститутки. Он позвонил ей. В итоге была назначена встреча. Придя к женщине домой, мужчина завязал ей глаза и начал резать ее ножом.

- Тухватулин нанес потерпевшей не менее 39 ударов ножом по телу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Затем он скрылся, забрав с собой вещи убитой - ноутбук, планшетный компьютер и два телефона. Общая сумма похищеного составила 86 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил мужчину к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нового руководителя ФСБ республики представили главе Чувашии
4 января пройдет первый в Казани фестиваль необычных санок
В Чебоксарах Дед Мороз арестовывает ценные вещи у должников
За неделю в Казани выпало 87% месячной нормы снега
В Казани в шахту лифта недостроенного дома упал и разбился иностранный рабочий
"Старый дизайн, который сделали смертоносным": американское издание дало свою оценку казанскому бомбардировщику Ту-22М3М
ВТБ наградил первых победителей акции «Время Мультивпечатлений»
В 2019 году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для "скорых"
В Татарстане творческие союзы могут лишить субсидий
Новый год 2019 в Казани: открыли главную городскую Елку
В Казани после застолья хозяин выбросил тело зарезанного гостя на улицу
29 декабря в Вахитовском районе Казани на весь день отключат свет
В Турции проходит кастинг актеров для съемок в совместном татаро-турецком фильме
В Марий Эл спасатели вызволили из искореженного автомобиля зажатого человека
В Казани загорелся хостел