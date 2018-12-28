В Казани мужчину, зверски зарезавшего проститутку, приговорили к 16 годам колонии

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-28T13:34:30+03:00

Он пришел к жертве домой и завязал ей глаза

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В Казани огласили обвинительный вердикт для 21-летнего Дамира Тухватуллина. Молодой человек признан виновным в убийстве.

Все произошло 28 мая, когда Тухватуллин через интернет на одном из сайтов по оказанию интимных услуг узнал телефон 28-летней проститутки. Он позвонил ей. В итоге была назначена встреча. Придя к женщине домой, мужчина завязал ей глаза и начал резать ее ножом.

- Тухватулин нанес потерпевшей не менее 39 ударов ножом по телу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Затем он скрылся, забрав с собой вещи убитой - ноутбук, планшетный компьютер и два телефона. Общая сумма похищеного составила 86 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил мужчину к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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