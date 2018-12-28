В Чувашии школьники вызвали полицию, когда заметили на дороге пьяного водителя

СЕГОДНЯ 19:13 2018-12-28T19:13:15+03:00

Мужчине грозит лишение водительских прав на срок до двух лет [фото]

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В полицию Чувашии 27 декабря позвонил 11-летний мальчик и рассказал, что на одной из улиц поселка Опытный в Цивильском районе республики он заметил автомобиль, которым управляет подозрительный мужчина. Школьник и его товарищи по шаткой походке водителя, выходившего из легковушки, предположили, что он пьян. Автомобиль ездил по улице взад-вперед.

Мальчики передали в дежурную часть МВД Чувашии данные госномера и проследили за автомобилем до приезда сотрудников Госавтоинспекции.

Предположения школьников подтвердились - мужчина прошел медосвидетельствование и по его результатам выяснилось, что он был пьян.

Фото: Из материалов пресс-службы

- Водителю грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.