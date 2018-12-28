2018-12-28T12:30:35+03:00
Звезды

В Татарстане творческие союзы могут лишить субсидий

Такое решение обсуждается в Минкульте республики
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Скорее всего будет вводится плата за работу союзов по отдельным проектам.Скорее всего будет вводится плата за работу союзов по отдельным проектам.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На встрече с представителями СМИ глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова сообщила, что сейчас прорабатывается возможность лишить творческие союзы государственных субсидий. По ее словам, это означает уход от «социального иждивенчества».

Да и вообще нужно пересмотреть работу самих творческих союзов, которые часто обвиняют в оторванности от общества и реальной жизни, считает министр.

Скорее всего будет вводится плата за работу союзов по отдельным проектам. Как сообщила Ирада Аюпова, по такому принципу Минкульт Татарстана давно уже работает, например, с художниками.

Республиканскому правительству, с учетом того, что в регионе для культуры делается больше, нежели в других субъектах России, хотелось наблюдать соответствующую отдачу. Потому, как отметила Ирада Аюпова, в этом вопросе придется отказаться от «социального иждивенчества», так как сейчас нет такой возможности полностью существовать за счет государства.

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нового руководителя ФСБ республики представили главе Чувашии
4 января пройдет первый в Казани фестиваль необычных санок
В Чебоксарах Дед Мороз арестовывает ценные вещи у должников
За неделю в Казани выпало 87% месячной нормы снега
В Казани в шахту лифта недостроенного дома упал и разбился иностранный рабочий
"Старый дизайн, который сделали смертоносным": американское издание дало свою оценку казанскому бомбардировщику Ту-22М3М
В Казани мужчину, зверски зарезавшего проститутку, приговорили к 16 годам колонии
ВТБ наградил первых победителей акции «Время Мультивпечатлений»
В 2019 году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для "скорых"
Новый год 2019 в Казани: открыли главную городскую Елку
В Казани после застолья хозяин выбросил тело зарезанного гостя на улицу
29 декабря в Вахитовском районе Казани на весь день отключат свет
В Турции проходит кастинг актеров для съемок в совместном татаро-турецком фильме
В Марий Эл спасатели вызволили из искореженного автомобиля зажатого человека
В Казани загорелся хостел