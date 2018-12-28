В Татарстане творческие союзы могут лишить субсидий

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-28T12:30:35+03:00

Скорее всего будет вводится плата за работу союзов по отдельным проектам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На встрече с представителями СМИ глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова сообщила, что сейчас прорабатывается возможность лишить творческие союзы государственных субсидий. По ее словам, это означает уход от «социального иждивенчества».

Да и вообще нужно пересмотреть работу самих творческих союзов, которые часто обвиняют в оторванности от общества и реальной жизни, считает министр.

Скорее всего будет вводится плата за работу союзов по отдельным проектам. Как сообщила Ирада Аюпова, по такому принципу Минкульт Татарстана давно уже работает, например, с художниками.

Республиканскому правительству, с учетом того, что в регионе для культуры делается больше, нежели в других субъектах России, хотелось наблюдать соответствующую отдачу. Потому, как отметила Ирада Аюпова, в этом вопросе придется отказаться от «социального иждивенчества», так как сейчас нет такой возможности полностью существовать за счет государства.