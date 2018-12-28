В 2019 году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для "скорых"

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-28T12:41:19+03:00

Вызов будет обслуживать та бригада медиков, что находится ближе к пациенту

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Изменения для системы "Скорой медицинской помощи" готовят в 2019 году в Татарстане. Министр здравоохранения республики Марат Садыков во время встречи с журналистами рассказал, что в следующем году будет реализован проект по усовершенствованию принципов оказания медицинской помощи: все спецавтомобили, которые приписаны к центральным районным больницам республики, будут относиться к единому диспетчерскому центру “скорых”.

Согласно этому, вызов пациента будет брать та бригада, что территориально находится ближе всех.

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