В 2019 году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для "скорых"
Изменения для системы "Скорой медицинской помощи" готовят в 2019 году в Татарстане. Министр здравоохранения республики Марат Садыков во время встречи с журналистами рассказал, что в следующем году будет реализован проект по усовершенствованию принципов оказания медицинской помощи: все спецавтомобили, которые приписаны к центральным районным больницам республики, будут относиться к единому диспетчерскому центру “скорых”.
Согласно этому, вызов пациента будет брать та бригада, что территориально находится ближе всех.
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