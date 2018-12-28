2018-12-28T17:33:18+03:00
Происшествия

В Чебоксарах светофор винят в наезде на женщину

Дело в том, что, по словам местных жителей, на месте ДТП «зеленый» для пешеходов загорается в тот момент, когда автомобилистам еще продолжает гореть правая «стрелка» [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Женщина осталась жива, но после столкновения жаловалась на сильную головную больЖенщина осталась жива, но после столкновения жаловалась на сильную головную больФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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В четверг, 27 декабря, в Чебоксарах водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил пешехода при повороте с улицы Университетская на проспект Горького. Женщина, к счастью, осталась жива.

В Чебоксарах светофор винят в наезде на женщину. Автор: НА СВЯЗИ.

Одной из причин аварии очевидцы называют тот факт, что здесь «зеленый» сигнал светофора для пешеходов загорается в тот момент, когда автомобилистам еще продолжает гореть правая «стрелка». Именно из-за этого ездить и переходить дорогу на данной дороге следует предельно осторожно.

Судя по видео, которое попало в Интернет, отечественная легковушка не затормозила перед пешеходным переходом, а пострадавшая не удостоверилась в безопасности перехода дороги.

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