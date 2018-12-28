2018-12-28T12:03:18+03:00
Дом. Семья

Новый год 2019 в Казани: открыли главную городскую Елку

Новая праздничная площадка может вместить до пяти тысяч человек [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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Состоялось торжественное открытие главной Елки столицы Татарстана. В этот раз она «переехала» на площадку около Центра семьи «Казан». Именно там этим летом работал фестиваль болельщиков ЧМ-2018. Так, что было принято решение использовать созданную инфраструктуру для других массовых праздников, в том числе и Нового года.

Фото: metshin.ru

Фото: metshin.ru

Помимо главного символа грядущего праздника – елки, там есть большой ледовый городок с 4 горками, карусель, ледяные скульптуры и лабиринт. А чтобы никто не замерз, на площадке работают специальные комнаты, где можно попить чай, в одной из них детям показывают мультфильмы.

Фото: metshin.ru

Фото: metshin.ru

Сама площадка единовременно может вместить до пяти тысяч человек. Также в этот раз увеличили самую большую горку U-образной формы – ее длина 120 метров, а высота – 11.

Фото: metshin.ru

Фото: metshin.ru

К слову, на открытии объявили победителей конкурса «Народный Дед Мороз». В этот раз первое место и приз в 100 тысяч рублей получила команда «Новогодние книжники».

Фото: metshin.ru

Фото: metshin.ru

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