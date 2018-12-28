В Чебоксарах Дед Мороз арестовывает ценные вещи у должников

СЕГОДНЯ 14:48 2018-12-28T14:49:00+03:00

Вот им и подарок к Новому году от Дедушки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Правда, вместо Снегурочки и оленей в его команде были коммунальщики и приставы

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В Чебоксарах Дед Мороз решил ходить не только к детям, которые весь год вели себя хорошо, но и ко взрослым, которые вели себя плохо. В частности к тем, кто задолжал за коммунальные услуги немалые суммы денег. Во время рейда зимний волшебник арестовывает ценные вещи. Но делает он это не один, а в компании энергетиков и судебных приставов.

В частности, за первый рабочий день необычная команда наложила арест на компьютер, телевизор, некоторое количество техники и отключили горячую воду. Вот такой подарок от Деда Мороза получился.

Отметим, что на настоящий момент жители Чувашии должны за отопление и горячую воду порядка 130 миллионов рублей.

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