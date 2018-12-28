2018-12-28T12:09:50+03:00
Происшествия

В Казани после застолья хозяин выбросил тело зарезанного гостя на улицу

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
Лика ИСАЕВА
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Мужчина расправился с приятелем одним ударом ножа в грудьМужчина расправился с приятелем одним ударом ножа в грудьФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов на улице Дружинной в казанском поселке Аракчино. В одном из домов 32-летний житель устроил в своей квартире застолье, не забыл пригласить и своего друга.

Во время пьянки мужчины поссорились, и хозяин одним ударом кухонного ножа в грудь расправился с оппонентом. Затем он вытащил тело гостя на улицу и оставил в пожарном проезде между домами. Там на него и наткнулся случайный прохожий и вызвал полицию.

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии Татарстана «по горячим следам», неподалеку от места, где было найдено тело, и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

- У задержанного изъят нож со следами крови, - сообщили в пресс-службе ведомства. -Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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