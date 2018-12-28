29 декабря в Вахитовском районе Казани на весь день отключат свет

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-28T11:30:10+03:00

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием

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В эту субботу, 29 декабря, в столице Татарстана продолжат выключать свет. Все из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также технического обслуживания оборудования распределительных сетей.

Так, на весь день, а именно с 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах, расположенных по адресам: улица Девятаева, 7, улица Зайцева, 14, улица Меховщиков, 2а, 4, 4а, улица Портовая, 2, 9, 11, 15, 17, 21.

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