2018-12-28T10:56:14+03:00
Звезды

В Турции проходит кастинг актеров для съемок в совместном татаро-турецком фильме

Картина будет называться "Сафа и Сажида"
Лика ИСАЕВА
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Съемки фильма стартуют в 2019 годуСъемки фильма стартуют в 2019 годуФото: Из материалов пресс-службы
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Во время своей деловой поездки в Турцию директор государственного учреждения "Татаркино" Миляуша Айтуганова проводит кастинг на второстепенные и эпизодические роли в фильме-копродукции Турция-Татарстан. Картина будет называться "Сафа и Сажида", и создадут ее по произведению Махмута Галяу. Съемки начнутся в 2019 году.

Кастинг проводится в Эскишехир, где также состоялась встреча Айтугановой с мэром города, потенциальными инвесторами фильма и татарской диаспорой, проживающей там. Там же Миляуша Айтуганова планирует инициировать подготовку документов для участия в питчинге в рамках XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино, сообщили в пресс-службе "Татаркино".

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