2018-12-28T10:40:35+03:00
Происшествия

В Марий Эл спасатели вызволили из искореженного автомобиля зажатого человека

Пострадавшего доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Марий Эл на Сернурском тракте на автодороге "Сернур-Марисола". Лоб в лоб столкнулись две легковушки - "Volkswagen Polo" и ВАЗ-2112. Среди людей, находящихся в салоне автомобиля, оказался пострадавший - мужчину зажало в искореженном салоне. Очевидцы аварии вызвали сотрудников Марийской аварийно-спасательной службы.

- На место аварии незамедлительно выдвинулась Сернурская аварийно-спасательная группа, - сообщили в пресс-службе ведомства. - К моменту прибытия спасателей пострадавший пассажир "двенадцатой" был отправлен на "Скорой", водителя этого автомобимля деблокировали и передали второй бригаде медиков.

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