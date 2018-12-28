В Казани загорелся хостел
Пожар в хостеле "Хаят" на улице Карла Маркса в Вахитовском районе Казани начался поздно вечером. Вызов из семиэтажного жилого дома в пожарную охрану поступил 27 декабря в 22.41.
К приезду огнеборцев на улице их уже ждали сотрудники и гости хостела - все они эвакуировались самостоятельно.
Выяснилось, что горит мебель на кухни в хостеле на цокольном этаже жилого дома. Общая площадь пожара составила два квадратных метра.
- В 22.51 пожар был потушен, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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