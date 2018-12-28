В Чебоксарах из-за коммунальной аварии отменены школьные занятия

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-28T09:35:17+03:00

Холодная вода исчезла из кранов некоторых домов и школы в Чебоксарах Фото: Из материалов пресс-службы

Без воды остались и несколько жилых домов

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На пару дней раньше уходят на зимнии каникулы ученики школы №39, расположенной на улице Эльгера в Чебоксарах. Произошла авария на трубопроводе, и отключили подачу холодной воды как для школы, так и для нескольких жилых домов в округе, сообщает мэрия Чебоксар. Руководство школы приняло решение отменить занятия для учеников.

- Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков поручил всем ответственным лицам выявить причину произошедшего и в кратчайшие сроки устранить последствия аварии, - сообщает пресс-служба администрации города.

В 1.30 в пятницу, 28 декабря, пересохли краны с холодной водой еще в ряде жилых домов: на улице Мичмана Павлова,34 (1/2), улице Эльгера,1, 5, 13, 15, 17, 30, улице Ахазова, 8.

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