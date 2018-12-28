Росгвардия Татарстана предупреждает о бдительности в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-28T09:10:19+03:00

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В преддверии новогодних праздников Росгвардия Татарстана проводит информационную акцию «Безопасный Новый год» с целью информировать граждан о профилактике квартирных краж, обеспечения сохранности имущества и предупреждение правонарушений в сфере оборота оружия в период новогодних праздников. Для тех граждан, кто на праздники собрался выехать за город, напомнили, как можно взять под охрану свои дома и квартиры.

-Уезжая, даже на несколько дней, никому, кроме доверенных соседей, не говорите об этом и не хвастайтесь о своих планах в соцсетях, - предупредили в Росгвардии Татарстана. - Договоритесь с соседями, чтобы они приглядывали за вашим жилищем и забирали из почтового ящика корреспонденцию, не давая ей накапливаться. К сожалению, до сих пор жильцы допускают непростительную ошибку, оставляя ключ под ковриком у двери, или в другом месте поблизости.

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