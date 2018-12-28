В Чебоксарах по делу Аврелькина задержан директор "Биологические очистные сооружения"

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-28T08:59:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело в отношении министра экономического развития Чувашии и вице-премьера республики Владимира Аврелькина продолжает наполняться подробностями и фактами деятельности чиновника, которые и вызвали интерес у ФСБ региона. За пособничество в инкриминируемых Аврелькину преступлениях задержан директор Новочебоксарского ГУП "Биологические очистные сооружения" Сергей Анисимов.

Факт задержания Анисимова подтверждают источники "КП-Казань" в правоохранительных органах. Директор предприятия, по мнению следствия, вместе с министром экономического развития региона замешаны в афере с незаконным получением субсидий из бюджета. Фирмы, которые получали эти субсидии в сумме 20 миллионов рублей, были подставными. По версии правоохранителей, эти предприятия аффилированны Владимиру Аврелькину.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен