2018-12-27T18:56:39+03:00
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Для зрителей WorldSkills-2019 в Казани запустят бесплатные автобусы

Они будут возить людей до выставочного центра, где пройдет чемпионат мира по рабочим специальностям и который расположен около аэропорта столицы Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
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Чемпионат мира по рабочим специальностям пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа.Чемпионат мира по рабочим специальностям пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Мало того, что впервые в истории мирового чемпионата по рабочим специальностям WorldSkills, который пройдет в 2019 году в Казани, на церемонию открытия и закрытия смогут прийти не только участники, но и зрители. Так, еще для последних организуют бесплатные автобусы.

Шаттлы будут доставлять зрителей на сами соревнования. Они пройдут на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». А он в свою очередь расположен за городом, около аэропорта столицы Татарстана.

К слову, напомним, что сам мировой чемпионат по рабочим специальностям WorldSkills-2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. А его церемонии открытия и закрытия на Центральном стадионе столицы Татарстана.

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