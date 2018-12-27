Для зрителей WorldSkills-2019 в Казани запустят бесплатные автобусы
Мало того, что впервые в истории мирового чемпионата по рабочим специальностям WorldSkills, который пройдет в 2019 году в Казани, на церемонию открытия и закрытия смогут прийти не только участники, но и зрители. Так, еще для последних организуют бесплатные автобусы.
Шаттлы будут доставлять зрителей на сами соревнования. Они пройдут на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». А он в свою очередь расположен за городом, около аэропорта столицы Татарстана.
К слову, напомним, что сам мировой чемпионат по рабочим специальностям WorldSkills-2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. А его церемонии открытия и закрытия на Центральном стадионе столицы Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
Еще больше материалов по теме: «Чемпионат WorldSkills-2019 в Казани»