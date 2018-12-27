"Ак Барс" усилился двумя нападающими

СЕГОДНЯ 17:42 2018-12-27T17:42:21+03:00

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Казанский "Ак Барс" накануне закрытия трансферного окна в КХЛ усилил состав двумя форвардами. Так, соглашения с клубом заключили Радель Фазлеев и Максим Пестушко.

22-летний Фазлеев - воспитанник "Ак Барса". Он выступал за "Ирбис" и "Барс", а затем отправился за океан. На клубном уровне сыграл 344 матча, в которых набрал 201 (59+142) очко.

- Мы рады, что воспитанник "Ак Барса" вернулся в родной клуб. Радель – молодой нападающий с большим опытом игры на взрослом уровне, который способен сыграть и в центре, и на фланге. Подписание контракта с Фазлеевым вписывается в стратегию развития клуба, его переход позволит "Ак Барсу" увеличить глубину состава перед плей-офф, - заявил генменеджер клуба Рафик Якубов.

Кроме того, соглашение с командой заключил опытный форвард Максим Пестушко. 33-летний форвард родился в Набережных Челнах. Играл за "Нефтехимик", московское "Динамо", "Авангард" и "Югру". На его счету 152 гола и 156 результативных передач в КХЛ. При этом, выступать Пестушко будет в ВХЛ в составе "Барса".