Оливье для жителей Чувашии на Новый год-2019 обойдется в 260 рублей
В то время, когда средняя цена на салат "оливье" в России на данный момент составляет 313 рублей, в Чувашии этот показатель колеблется в районе 260. Эта цифра, к слову, выросла на 4% по сравнению с прошлым годом.
Эти данные были выявлены исходя из классического рецепта "оливье", в который входят: 0,5 килограмма картошки, 200 грамм моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов консервированных огурцов, банка консервированного горошка (380 граммов), 100 граммов репчатого лука и 200 граммов майонеза.
Но даже повышение цены на традиционный новогодний салат в Чувашии становится незаметным в масштабе страны. Самый дорогой "оливье" в эти праздники будет у жителей Чукотки. Для них, по данным Ростата, стоимость этого салата равна порядка 517 рублям.
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