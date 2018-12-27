Оливье для жителей Чувашии на Новый год-2019 обойдется в 260 рублей

СЕГОДНЯ 18:38 2018-12-27T18:38:10+03:00

Эти цифры были выявлены исходя из классического рецепта "оливье" Фото: Иван ПРОХОРОВ

Это на 4% больше, чем в прошлом году

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В то время, когда средняя цена на салат "оливье" в России на данный момент составляет 313 рублей, в Чувашии этот показатель колеблется в районе 260. Эта цифра, к слову, выросла на 4% по сравнению с прошлым годом.

Эти данные были выявлены исходя из классического рецепта "оливье", в который входят: 0,5 килограмма картошки, 200 грамм моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов консервированных огурцов, банка консервированного горошка (380 граммов), 100 граммов репчатого лука и 200 граммов майонеза.

Но даже повышение цены на традиционный новогодний салат в Чувашии становится незаметным в масштабе страны. Самый дорогой "оливье" в эти праздники будет у жителей Чукотки. Для них, по данным Ростата, стоимость этого салата равна порядка 517 рублям.

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