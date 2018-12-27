2018-12-27T16:36:56+03:00
Общество

Казанцев предлагают после праздников отдать елки козам

Рогатые животные любят полакомиться хвойными ветвями и корой
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В январе, как только завершатся новогодние праздники, пройдет традиционная акция по сбору живых елок. Любой желающий может принести отслужившее свое дерево и сложить его в специальный контейнер.

Все собранные деревья отправятся в фермерские хозяйства в селе Шеланга Верхнеуслонского района и в селе Альдермыш Высокогорского района. Елки пойдут на корм козам зааненской породы, которые очень любят хвойные ветви и кору. В прошлом году общими усилиями на корм козам удалось отправить больше 1 тонны угощения.

Пункты приема будут работать круглосуточно с 10 по 31 января по адресам:

- улица Аделя Кутуя, 160, контейнер возле офиса «Поволжской экологической компании»;

- проспект Победы, 141, контейнер на территории зимнего бульвара семейного торгового центра «Мега».

Единственная просьба к горжанам, перед тем, как отправить елку в контейнер, необходимо очистить ее от мишуры.

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