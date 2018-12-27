Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет подготовиться к поступлению в вуз мечты

СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-27T16:01:46+03:00

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Образовательный онлайн-сервис «Ростелеком Лицей» предлагает оформить подписку «Лицей Плюс Экзамены», которая включает пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам. Стоимость месячной подписки – 499 рублей, что значительно выгоднее, чем приобретать включенные в нее решения по отдельности. Подписчики могут самостоятельно выбрать курсы и тренажеры в зависимости от того, какие знания важно «подтянуть», чтобы поступить в нужный вуз.

Подписка «Лицей Плюс Экзамены» – это целый пакет образовательных интернет-сервисов, который формируется под задачи конкретного ученика:

• углубленное тестирование с максимально подробными результатами с точки зрения профориентации;

• онлайн-консультант – персональный помощник, которому можно задать любые вопросы, касающиеся обучения и составления траектории развития;

• один курс по любому предмету на выбор с лучшими преподавателями из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов страны;

• один тренажер на выбор для эффективной самостоятельной подготовки;

• повышенные скидки на покупку других курсов, тренажеров, занятий с репетиторами;

• календарь, в котором собраны самые значимые события в сфере образования;

• «Мои бонусы» – бесплатные материалы от партнеров: семинары, учебники, курсы и многое другое.

Задача сервиса «Ростелеком Лицей» – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доступны различные онлайн-форматы, оптимальные для разных стилей получения знаний: занятия с репетитором, курсы и тренажеры по более чем 15 предметам школьной программы. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей.

Все подробности о платформе «Ростелеком Лицей», подписках и новогодних акциях доступны по ссылке.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.