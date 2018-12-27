2018-12-27T17:01:10+03:00
Общество

Исполком утвердил план продолжения строительства большого казанского кольца

Оно разместиться на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Техническая
Алина ГАБДУЛИНА
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изначально план на строительства этого кольца был включен в городской генплан 2007 годаизначально план на строительства этого кольца был включен в городской генплан 2007 годаФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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27 декабря на сайте мэрии Казани был опубликован сборник документов №50, в котором имеется утвержденный план продолжения строительства большого казанского кольца. Оно будет находиться на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Техническая.

В среду, 26 декабря, мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с журналистами пообещал, что после создания большого казанского кольца от Танкового кольца можно будет добраться до речного порта за 3 минуты, если без пробок и за 10 минут - если на дороге будет плотное движение.

Согласно документу, контроль за выполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполнительного комитета города Радика Шафигуллина.

Отметим, что изначально план на строительства этого кольца был включен в городской генплан 2007 года. Тогда его проектирование обошлось в 49 миллионов рублей.

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