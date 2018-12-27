В преддверии Нового года-2019 в Татарстане полицейские изъяли 322 елки

СЕГОДНЯ 18:06 2018-12-27T18:06:31+03:00

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В Татарстане продолжается операция «Ель», которая будет действовать вплоть до 31 декабря. Напомним, основная ее цель – это выявление незаконно вырубленных хвойных деревьев, которые в преддверии Нового года-2019 массово выставляют на продажу.

Так, начиная с 20 декабря полицейскими во время рейдов было выявлено 88 административных правонарушений в этой сфере, изъято 322 единицы хвойных пород деревьев на общую сумму 339 тысяч 571 рублей. Сообщает МВД Татарстана.

Продолжают правоохранители следить за ситуацией на алкогольном рынке. Согласитесь, никому же на новогодние праздники не нужны отравления контроафактом? Вот полицейские и проводят беседы с организаторами массовых мероприятий по недопустимости продажи в тех же елочных городках спиртного во время праздников, а также выходят в рейды с проверками. По итогам только прошедшей недели было изъято 882 литра спиртного.

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