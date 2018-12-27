МВД Татарстана: в Новый год-2019 в праздничных мероприятиях примут участие более 500 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:52 2018-12-27T15:52:36+03:00

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В связи с празднованием Нового года-2019 в Татарстане пройдет множество массовых мероприятий. Гуляния пройдут в парках и скверах. Только одних елочных городков 157 штук, из них 57 – это основные.

В сам Новый год-2019 прогнозируется благоприятная погода, поэтому, по подсчетам МВД Татарстана, в республике массово этот праздник отметят более 500 тысяч человек.

Перед этим все места гуляний будут проверены, в том числе и собаками на предмет взрывных устройств. Внимание уделят и более 240 церквям и православным храмам на территории республики в связи с проведением там праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову.

А в саму ночь на 1 января для обеспечения безопасности задействуют более 1 700 полицейских. В остальные же это будет свыше 300 сотрудников МВД.

К ним в помощь будут также отряжены сотрудники Росгвардии, работники ЧОО и ДНД.

Кроме того, на подъездах к елочным городкам выставят антитараны, роль которых, в том числе, исполнит и крупная техника. Сообщает МВД Татарстана.