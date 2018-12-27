Второй День рождения: В Ульяновске девушка на «Калине» не справилась с управлением и едва не рухнула с моста

СЕГОДНЯ 15:25 2018-12-27T15:25:26+03:00

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26 декабря жительница Ульяновска может считать своим вторым Днем рождения. Она ехала за рулем своей «Калины» со стороны Нового города по направлению промзоны, не справилась с управлением на заснеженной дороге и едва не рухнула с моста. Машина буквально повисла на перилах.

Эту картину увидели проезжавшие мимо автомобилисты. Одни поспешили помочь девушке, а другие вызвали спасателей.

Дежурная смена поисково-спасательной службы МБУ «Управление гражданской защиты Ульяновска» под руководством Александра Мердеева оперативно прибыла на место происшествия. При помощи крана-манипулятора и фиксирующих ремней спасатели поставили автомобиль на проезжую часть моста.

Девушка при этом, не пострадала. Разве что испугалась. Медицинская помощь ей не потребовалась.