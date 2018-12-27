В Чувашии в аварии погиб мужчина

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-27T17:26:54+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

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Столкновение двух отечественных легковушек - "Лада Ларгус" и "четырнадцатая", произошло 27 декабря, рано утром. По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - во время снегопада и сильного ветра превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался во другой автомобиль.

В результате столкновения водитель "четырнадцатой" получил смертельные травмы, он скончался на месте аварии.

Разлетевшиеся по разным стороным дороги легковушки стали препятствием для проезда других автомашин. Инспекторам ДПС МВД Чувашии пришлось организовать там реверсивное движение.

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