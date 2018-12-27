2018-12-27T17:26:54+03:00
Происшествия

В Чувашии в аварии погиб мужчина

Автомобили столкнулись в Чебоксарском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
Изменить размер текста:

Столкновение двух отечественных легковушек - "Лада Ларгус" и "четырнадцатая", произошло 27 декабря, рано утром. По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - во время снегопада и сильного ветра превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался во другой автомобиль.

В результате столкновения водитель "четырнадцатой" получил смертельные травмы, он скончался на месте аварии.

Разлетевшиеся по разным стороным дороги легковушки стали препятствием для проезда других автомашин. Инспекторам ДПС МВД Чувашии пришлось организовать там реверсивное движение.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Ак Барс" усилился двумя нападающими
Исполком утвердил план продолжения строительства большого казанского кольца
Казанцев предлагают после праздников отдать елки козам
Мэрия Казани готова провести в городе Олимпиаду, если предложат
Вторая ветка казанского метро будет идти через Азино до Компрессорного завода
Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет подготовиться к поступлению в вуз мечты
МВД Татарстана: в Новый год-2019 в праздничных мероприятиях примут участие более 500 тысяч человек
Второй День рождения: В Ульяновске девушка на «Калине» не справилась с управлением и едва не рухнула с моста
В Татарстане во время ночного пожара погиб мужчина
Внешнеторговый оборот Татарстана за 9 месяцев составил более 18 миллиардов долларов США
Новый год-2019 в Казани: ГИБДД города в праздники поменяет свой режим работы
Четверых казанцев, пытавшихся получить 8 миллионов рублей долга с умершего, приговорены к колонии