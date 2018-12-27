2018-12-27T14:26:16+03:00
Дом. Семья

Новый год-2019 в Казани: ГИБДД города в праздники поменяет свой режим работы

Районные подразделения будут принимать людей по новому графику вплоть до 8 января
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта kzn.ruФото: с сайта kzn.ru
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В связи с Новым годом-2019 и предстоящими праздничными каникулами режим своей работы решили поменять и в ГИБДД Казани.

Речь идет о районных подразделениях, расположенных по адресам: улица Айдарова, 24, улица Иовлева, 1/9, улица Хади Такташа, 73 и Мамадышский тракт, 8

Так, они будут работать по следующему графику: 2, 3, 4 и 8 января – в обычном режиме, 31 декабря и 5 января – с 8.00 до 13.00, 30 декабря, 1, 6 и 7 января – выходные дни.

При этом, экзаменационные отделы на улицах – Модельная и Актайская, 30 декабря, 1 и 6 января работать не будут.

А регистрационные отделы на Оренбургском тракте и улице Тэцевской не будут вести прием 1 января.

В городской Госавтоинспекции советуют автомобилистам заранее запланировать свой визит в подразделения, используя предварительную электронную запись на портале госуслуг.

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