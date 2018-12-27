2018-12-27T14:03:03+03:00
Происшествия

Четверых казанцев, пытавшихся получить 8 миллионов рублей долга с умершего, приговорены к колонии

Они подделали долговую расписку на незнакомого им человека
Олег ЛУГОВОЙ
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Вместо денег "кредиторы" получили уголовный срок.Вместо денег "кредиторы" получили уголовный срок.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Каково было удивление жительницы Казани, когда неизвестные люди захотели забрать с ее покойного мужа долг в 8 миллионов рублей. Они даже пошли в суд и предъявили расписку. Но в итоге вместо денег получили уголовный срок.

Оказалось, что четверо казанцев в 2017 году подделали расписку на незнакомого им мужчину и датировали ее 2013 годом. Мол, он взял в долг миллионы под 24% годовых. На основании этого со вдовы, как с наследницы, и хотели стрясти огромную сумму.

Вот только ничего не получилось. В дело вовремя вмешались правоохранители. Они, к слову, в машине отца одного из уже осужденных нашли принадлежащий ему патрон калибра 7,62 мм.

- Трое фигурантов свою вину полностью признали, а четвертый лишь частично. В итоге суд приговорил их к сроку от 3 лет 3 месяцев до 3,5 лет в колонии общего режима, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока в законную силу не вступил и еще может быть обжалован.

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