Казанский Кремль: 20 тысяч татарстанцев до сих пор имеют долги по алиментам

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-27T13:49:21+03:00

Таким образом уже было получено 988 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С их зарплат в пользу детей будет отчислено 1,3 миллиарда рублей

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Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила о ситуации в Татарстане с должниками по алиментам.

Еще в конце июля на этой теме свое внимание акцентировал президент республики Рустам Минниханов, назвав общую сумму долга - 3 миллиарда 145 миллионов рублей.

К концу 2018 года из поступивших с его начала 17,3 тысяч производств о взыскании алиментов к приставам прекращено уже 16,9 тысяч.

По словам Лилии Галимовой, полностью долги перед детьми не погасили порядка 20 тысяч татарстанцев и это по-прежнему довольно много.

Также по 9 194 исполнительным производствам было инициировано взыскание с зарплат алиментщиков 1,3 миллиарда рублей. При этом частично уже было получено 988 миллионов рублей.

Также, в розыск объявили 1,8 тысячи должников, найдено 985, выезд за границу из-за алиментов закрыт 12,7 тысячи татарстанцам, отобрано 2,5 тысячи водительских удостоверений. Кроме того, приставами возбуждено 2,9 тысячи административных дел и порядка 950 уголовных.