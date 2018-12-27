Татарстан первым выдвинул Дюкова на пост президента РФС
Не за горами выборы президента Российского Футбольного союза (РФС). Накануне стартовало выдвижение кандидатов на этот пост. Так, одними из первых со своим выбором определились в Татарстане.
Федерация футбола республики выдвинула кандидатуру бывшего президента клуба "Зенит" Александра Дюкова. Это предложение от федерации поддержали и футбольные клубы Татарстана - "Рубин", "Нефтехимик" и "КАМАЗ".
Позже примеру Татарстана последовали и другие федерации. Кандидатуру Дюкова, по данным sports.ru, выдвинули томская, башкирская и мордовская федерации футбола. Выдвижение кандидатов продлится до 13 января, а сами выборы намечены на 22 февраля.
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