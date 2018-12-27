2018-12-27T13:33:10+03:00
Спорт

Татарстан первым выдвинул Дюкова на пост президента РФС

Выдвижение кандидатов продлится до 13 января
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Зенит".Фото: ФК "Зенит".
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Не за горами выборы президента Российского Футбольного союза (РФС). Накануне стартовало выдвижение кандидатов на этот пост. Так, одними из первых со своим выбором определились в Татарстане.

Федерация футбола республики выдвинула кандидатуру бывшего президента клуба "Зенит" Александра Дюкова. Это предложение от федерации поддержали и футбольные клубы Татарстана - "Рубин", "Нефтехимик" и "КАМАЗ".

Позже примеру Татарстана последовали и другие федерации. Кандидатуру Дюкова, по данным sports.ru, выдвинули томская, башкирская и мордовская федерации футбола. Выдвижение кандидатов продлится до 13 января, а сами выборы намечены на 22 февраля.

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