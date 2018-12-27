СЕГОДНЯ 19:01 2018-12-27T19:01:42+03:00

Кто именно виноват в произошедшем еще предстоит выяснить [видео]

Изменить размер текста: A A

Последствия снегопада, наканнуе одолевшего Чебоксары, к вечеру были оперативно убраны дорожными рабочими. И кто бы мог подумать, что именно это станет причиной аварии.

Так, 27 декабря в час ночи автомобиль марки Kia Rio разбил бампер о снег, оставленный, скорее всего, после того, как снегоуборочная техника ушла на разворот.

По утверждениям самого водителя, он двигался по проспекту Тракторостроителей.

Однако винить дорожников рано, на кадрах с видеорегистратора видно, что иномарка буквально несется по дороге. Даже когда вал появляется в зоне видимости, водитель легковушки не пытается притормозить, в отличие от другого автомобиля, который также попал в объектив видеорегистратора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/684217" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах легковушка на скорости разбила бампер о снег, оставленный дорожниками.соцсети

Результаты столкновения с вроде бы безобидными остатками снега для машины оказались плачевными - бампер теперь нуждается в хорошем ремонте.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен