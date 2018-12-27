В Чебоксарах легковушка на скорости разбила бампер о снег, оставленный дорожниками
Последствия снегопада, наканнуе одолевшего Чебоксары, к вечеру были оперативно убраны дорожными рабочими. И кто бы мог подумать, что именно это станет причиной аварии.
Так, 27 декабря в час ночи автомобиль марки Kia Rio разбил бампер о снег, оставленный, скорее всего, после того, как снегоуборочная техника ушла на разворот.
По утверждениям самого водителя, он двигался по проспекту Тракторостроителей.
Однако винить дорожников рано, на кадрах с видеорегистратора видно, что иномарка буквально несется по дороге. Даже когда вал появляется в зоне видимости, водитель легковушки не пытается притормозить, в отличие от другого автомобиля, который также попал в объектив видеорегистратора.
В Чебоксарах легковушка на скорости разбила бампер о снег, оставленный дорожниками.соцсети
Результаты столкновения с вроде бы безобидными остатками снега для машины оказались плачевными - бампер теперь нуждается в хорошем ремонте.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»