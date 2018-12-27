2018-12-27T19:01:42+03:00
Происшествия

В Чебоксарах легковушка на скорости разбила бампер о снег, оставленный дорожниками

Кто именно виноват в произошедшем еще предстоит выяснить [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Последствия снегопада, наканнуе одолевшего Чебоксары, к вечеру были оперативно убраны дорожными рабочими. И кто бы мог подумать, что именно это станет причиной аварии.

Так, 27 декабря в час ночи автомобиль марки Kia Rio разбил бампер о снег, оставленный, скорее всего, после того, как снегоуборочная техника ушла на разворот.

По утверждениям самого водителя, он двигался по проспекту Тракторостроителей.

Однако винить дорожников рано, на кадрах с видеорегистратора видно, что иномарка буквально несется по дороге. Даже когда вал появляется в зоне видимости, водитель легковушки не пытается притормозить, в отличие от другого автомобиля, который также попал в объектив видеорегистратора.

В Чебоксарах легковушка на скорости разбила бампер о снег, оставленный дорожниками.соцсети

Результаты столкновения с вроде бы безобидными остатками снега для машины оказались плачевными - бампер теперь нуждается в хорошем ремонте.

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