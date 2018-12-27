Новый год-2019 в Казани: в центре города пройдет парад Дедов Морозов

СЕГОДНЯ 12:08 2018-12-27T12:08:47+03:00

По улице Баумана пройдет колонна, в составе которой также можно будет увидеть и других зимних волшебников – Кыш Бабая и Санта Клауса

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Только, только улицу Баумана украсила Итальянская световая архитектура – арт-объект из 40 арок. А уже 27 декабря на казанском Арбате сквозь эти арки пройдет парад Дедов Морозов.

Колонна из Дедов Морозов, Кыш Бабаев и Санта Клаусов стартует в 15.30 от здания по адресу: улица Баумана, 44. Кстати, к зимним волшебникам в этом параде могут присоединится любой желающий.

Отмечается, что на всем своем пути Деды Морозы будут устраивать представления с песнями и хороводами. Жителей и гостей города ожидают подарки - новогодние шапки.

Сами арки, сквозь которые пройдет парад, символизируют татарские легенды. Световая иллюминация состоит из 100 тысяч энергосберегающих ламп.

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