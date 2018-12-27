2018-12-27T12:31:34+03:00
Политика

Вопрос с названием должности главы Татарстана решен - остается "президент"

Республика готова отстаивать это в Конституционном суде России
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:

Сейчас никакой работы по отстаиванию должности «президента» в Татарстане не проводится. По словам председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина, в Конституции России определено, что выбор названия решается тем органом власти, который работает на той или иной территории.

На итоговой пресс-конференции Мухаметшин, также отметил, что в Татарстане вопрос наименования должности главы региона давно решен в пользу «президента».

Однако, в случае, если этот спор вновь возникнет, парламент республики готов обратиться в Конституционный суд России.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Ак Барс" усилился двумя нападающими
В Чувашии в аварии погиб мужчина
Исполком утвердил план продолжения строительства большого казанского кольца
Казанцев предлагают после праздников отдать елки козам
Мэрия Казани готова провести в городе Олимпиаду, если предложат
Вторая ветка казанского метро будет идти через Азино до Компрессорного завода
Подписка «Лицей Плюс Экзамены» поможет подготовиться к поступлению в вуз мечты
МВД Татарстана: в Новый год-2019 в праздничных мероприятиях примут участие более 500 тысяч человек
Второй День рождения: В Ульяновске девушка на «Калине» не справилась с управлением и едва не рухнула с моста
В Татарстане во время ночного пожара погиб мужчина
Внешнеторговый оборот Татарстана за 9 месяцев составил более 18 миллиардов долларов США
Новый год-2019 в Казани: ГИБДД города в праздники поменяет свой режим работы
Четверых казанцев, пытавшихся получить 8 миллионов рублей долга с умершего, приговорены к колонии