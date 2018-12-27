Вопрос с названием должности главы Татарстана решен - остается "президент"

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-27T12:31:34+03:00

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Сейчас никакой работы по отстаиванию должности «президента» в Татарстане не проводится. По словам председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина, в Конституции России определено, что выбор названия решается тем органом власти, который работает на той или иной территории.

На итоговой пресс-конференции Мухаметшин, также отметил, что в Татарстане вопрос наименования должности главы региона давно решен в пользу «президента».

Однако, в случае, если этот спор вновь возникнет, парламент республики готов обратиться в Конституционный суд России.

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