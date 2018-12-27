2018-12-27T11:59:29+03:00
Происшествия

Рекорд по авариям: в Казани за среду произошло 345 ДТП

Обычно количество столкновений в зимний день не превышает 270
Лика ИСАЕВА
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Казань встала в десятибальных пробкахКазань встала в десятибальных пробкахФото: Из материалов пресс-службы
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Снегопад и метель, накрывший 26 декабря, город, стал причиной и десятибальных пробок. В которые свою лепту внесли и многочисленные мелкие аварии. В основном они происходили из-за банальной невнимательности водителей.

Ежедневно в Казани происходит в среднем по 200 аварий, наибольшее число столкновений приходится на зимний период. Если раньше цифра не превышала 270 ДТП в самый аварийноопасный день, например, в гололёд, то обрушившийся на город снегопад и метель стал причиной антирекорда. За прошедшие сутки было зарегистрировано 345 ДТП. Среди них три - в которых пострадали люди. В результате три участника ДТП – пешеход, водитель и пассажир, получили различные травмы.

Так, 29-летний водитель иномарки "Форд Фокус", у которого истек сроком действия водительского удостоверения, на улице Мира сбил пешехода, а 55-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

- В результате ДТП пострадавшая получила тяжелую травму, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

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