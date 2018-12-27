2018-12-27T11:30:04+03:00
Общество

На время новогодних праздников муниципальные парковки Казани будут бесплатными

Оставлять машины на стоянках без оплаты можно будет с 30 декабря по 8 января
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
29 декабря парковки по-прежнему будут платными.29 декабря парковки по-прежнему будут платными.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Хорошая новость для казанских автомобилистов. Так, в новогодние праздники, а именно с 30 декабря по 8 января муниципальные парковки в столице Татарстана, которые располагаются вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно.

Напомним, что в 2019 году без взимания платы муниципальные парковки будут работать и в другоие праздничные дни - 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 9 по 11 мая, 12 июня, 30 августа, 4, 6 ноября, а также в праздник Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый год-2019 в Казани: в центре города пройдет парад Дедов Морозов
Рекорд по авариям: в Казани за среду произошло 345 ДТП
Одну из улиц Казани назовут в честь Героя Советского Союза
Дальнобойщик из Татарстана попал в серьезное ДТП под Сызранью
ВТБ определил, как имя влияет на финансовое благополучие человека
В Набережных Челнах спасатели вскрыли машину, где был шестимесячный ребенок
В Казани пройдет открытие ледового городка и главной елки
В Марий Эл под колесами лесовоза погиб пешеход
В Татарстане открылась еще одна ледовая переправа
Жительнице Чебоксар предложили "защиту от мошенников" и тут же обокрали
В Чувашии активисты задержали нетрезвого руководителя подстанции "скорой помощи"
Казанцам предлагают в Новый год спасти жизни людей
Два татарстанца за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей получили только условный срок
МВД Татарстана: из-за сильной метели в республике ограничено движение грузовиков