На время новогодних праздников муниципальные парковки Казани будут бесплатными
Оставлять машины на стоянках без оплаты можно будет с 30 декабря по 8 января
29 декабря парковки по-прежнему будут платными.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Хорошая новость для казанских автомобилистов. Так, в новогодние праздники, а именно с 30 декабря по 8 января муниципальные парковки в столице Татарстана, которые располагаются вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно.
Напомним, что в 2019 году без взимания платы муниципальные парковки будут работать и в другоие праздничные дни - 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 9 по 11 мая, 12 июня, 30 августа, 4, 6 ноября, а также в праздник Ураза-байрам и Курбан-байрам.
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