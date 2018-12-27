2018-12-27T16:26:57+03:00
Спорт

Мэрия Казани готова провести в городе Олимпиаду, если предложат

Ильсур Метшин считает, что достойно провести подобное мероприятий можно было бы и без больших финансовых вложений
Алина ГАБДУЛИНА
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Казань наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи – один из самых подготовленных для такого рода мероприятий городовКазань наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи – один из самых подготовленных для такого рода мероприятий городовФото: Рамиль ГАЛИ
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В среду, 26 декабря, мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что город готов провести у себя Олимпиаду, если им поступит подобное предложение. Так как Казань наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи – один из самых подготовленных для такого рода мероприятий городов.

Также градоначальник отметил, что достойно реализовать Олимпиаду можно и без больших финансовых вложений. Так как ранее столица Татарстана успела принять несколько масштабных спортивных соревнований, инфраструктура в городе уже подготовлена.

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