Мэрия Казани готова провести в городе Олимпиаду, если предложат

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-27T16:26:57+03:00

Казань наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи – один из самых подготовленных для такого рода мероприятий городов Фото: Рамиль ГАЛИ

Ильсур Метшин считает, что достойно провести подобное мероприятий можно было бы и без больших финансовых вложений

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В среду, 26 декабря, мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что город готов провести у себя Олимпиаду, если им поступит подобное предложение. Так как Казань наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи – один из самых подготовленных для такого рода мероприятий городов.

Также градоначальник отметил, что достойно реализовать Олимпиаду можно и без больших финансовых вложений. Так как ранее столица Татарстана успела принять несколько масштабных спортивных соревнований, инфраструктура в городе уже подготовлена.

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