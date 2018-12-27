2018-12-27T11:13:44+03:00
Общество

Одну из улиц Казани назовут в честь Героя Советского Союза

В честь Александра Коваля будет названа улица в Советском районе города
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВА.Фото: Алина НИЗАМОВА.
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Новую улицу на территории Советского района Казани назовут в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Александра Моисеевича Коваля. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов столицы Татарстана.

- Улица будет именоваться «улица Александра Коваля – Александр Коваль урамы», - прокомментировали в мэрии Казани.

СПРАВКА КП

Александр Коваль родился 3 июня 1913 года в Воронежской области. С самого начала Великой Отечественной войны он оказался на фронте. Принимал участие в боях на Ленинградском, Волховском, Сталинградском, Донском и 3-м Украинском фронтах. Был тяжело ранен. Отличился во время штурма Вены.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года гвардии майор Александр Коваль был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»

Александр Моисеевич Коваль прожил 92 года. Он умер в 2005 году. Похоронили Героя Советского Союза в Казани.

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