2018-12-27T14:45:38+03:00
Экономика

Внешнеторговый оборот Татарстана за 9 месяцев составил более 18 миллиардов долларов США

Это на 9% больше, чем за прошлый отчетный период
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что за последние 9 месяцев внешнеторговый оборот Татарстана достиг 18 миллиардов долларов США. Это, к слову, на 9% больше, чем за прошлый отчетный период. В целом же тогда, в 2017 году, внешнеторговый оборот составлял 16,9 миллиардов.

Со слов официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, подобный рост связан с развитием экономических отношений с иностранными партнерами. В частности, в 2018 году для этого президент Татарстана Рустам Минниханов 30 раз ездил за границу с рабочим визитом. Республика, в свою очередь, посетили порядка 130 иностранных делегаций.

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