В Татарстане во время ночного пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-27T15:06:13+03:00

Огонь полыхал на площади 15 квадратных метров Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в частном доме на улице Тихая аллея в деревне Красная Горка Альметьевского района республики вспыхнул ночью. Пожарных вызывали жители деревни в 0.30 в среду, 26 декабря. К приезду огнеборцев из щелей, окон и дверей валил густой черный дым, входная дверь дома была закрыта изнутри.

О помощи никто не просил, существовала угроза распространения огня на весь жилой дом.

- Во время тушения в комнате, где и было пламя, обнаружено тело 45-летнего хозяина дома, - сообщили в МЧС Татарстана.

С огнем справились в 00.56.

- Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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