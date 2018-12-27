В Татарстане во время ночного пожара погиб мужчина
Пожар в частном доме на улице Тихая аллея в деревне Красная Горка Альметьевского района республики вспыхнул ночью. Пожарных вызывали жители деревни в 0.30 в среду, 26 декабря. К приезду огнеборцев из щелей, окон и дверей валил густой черный дым, входная дверь дома была закрыта изнутри.
О помощи никто не просил, существовала угроза распространения огня на весь жилой дом.
- Во время тушения в комнате, где и было пламя, обнаружено тело 45-летнего хозяина дома, - сообщили в МЧС Татарстана.
С огнем справились в 00.56.
- Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
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