Дальнобойщик из Татарстана попал в серьезное ДТП под Сызранью
В среду, 26 декабря, на авторассе М-5 в Сызранском районе Самарской области столкнулись большегруз MAN и фура "Skania". Как выяснилось позже, водитель последний является жителем Татарстана.
По предварительной версии, большегруз ехал из Сызрани в сторону Москвы. В условиях снегопада он не выбрал безопасную скорость и в какой-то момент потерял управление своим автомобилем. MAN занесло на полосы встречного движения. Там в него врезалась "Skania".
Фото: соцсети
В результате аварии в тяжелом состоянии в больницу попали оба водителя и пассажирка большегруза.
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