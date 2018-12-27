2018-12-27T10:48:47+03:00
Происшествия

Дальнобойщик из Татарстана попал в серьезное ДТП под Сызранью

Он столкнулся с большегрузом на автотрассе М-5
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В среду, 26 декабря, на авторассе М-5 в Сызранском районе Самарской области столкнулись большегруз MAN и фура "Skania". Как выяснилось позже, водитель последний является жителем Татарстана.

По предварительной версии, большегруз ехал из Сызрани в сторону Москвы. В условиях снегопада он не выбрал безопасную скорость и в какой-то момент потерял управление своим автомобилем. MAN занесло на полосы встречного движения. Там в него врезалась "Skania".

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В результате аварии в тяжелом состоянии в больницу попали оба водителя и пассажирка большегруза.

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