В Набережных Челнах спасатели вскрыли машину, где был шестимесячный ребенок

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-27T10:16:48+03:00

По предварительным данным, заел замок и родители не смогли открыть двери самостоятельно

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ЧП произошло в Набережных Челнах в среду, 26 декабря, на проспекте Мусы Джалиля. Там в иномарке "Пежо" оказался заблокирован шестимесячный ребенок. Родители вышли из автомобиля, и дверь заблокировалась, когда они хотели вытащить из салона автолюльку с малышом.

Пришлось вызывать спасателей, чтобы они помогли срочно открыть двери иномарки. Сотрудники МЧС Татарстана сумели быстро открыть двери и передали шестимесячного мальчика взволнованной маме. Малыш не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

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