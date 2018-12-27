2018-12-27T10:16:48+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах спасатели вскрыли машину, где был шестимесячный ребенок

По предварительным данным, заел замок и родители не смогли открыть двери самостоятельно
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Ребенок не пострадалРебенок не пострадалФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

ЧП произошло в Набережных Челнах в среду, 26 декабря, на проспекте Мусы Джалиля. Там в иномарке "Пежо" оказался заблокирован шестимесячный ребенок. Родители вышли из автомобиля, и дверь заблокировалась, когда они хотели вытащить из салона автолюльку с малышом.

Пришлось вызывать спасателей, чтобы они помогли срочно открыть двери иномарки. Сотрудники МЧС Татарстана сумели быстро открыть двери и передали шестимесячного мальчика взволнованной маме. Малыш не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый год-2019 в Казани: в центре города пройдет парад Дедов Морозов
Рекорд по авариям: в Казани за среду произошло 345 ДТП
На время новогодних праздников муниципальные парковки Казани будут бесплатными
Одну из улиц Казани назовут в честь Героя Советского Союза
Дальнобойщик из Татарстана попал в серьезное ДТП под Сызранью
ВТБ определил, как имя влияет на финансовое благополучие человека
В Казани пройдет открытие ледового городка и главной елки
В Марий Эл под колесами лесовоза погиб пешеход
В Татарстане открылась еще одна ледовая переправа
Жительнице Чебоксар предложили "защиту от мошенников" и тут же обокрали
В Чувашии активисты задержали нетрезвого руководителя подстанции "скорой помощи"
Казанцам предлагают в Новый год спасти жизни людей
Два татарстанца за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей получили только условный срок
МВД Татарстана: из-за сильной метели в республике ограничено движение грузовиков