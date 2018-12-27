В Казани пройдет открытие ледового городка и главной елки

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-27T09:47:27+03:00

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Сегодня, 27 декабря, возле Центра семьи "Казан" пройдет открытие ледового городка и главной новогодней елки в столице Татарстана.

Начало мероприятия - в 16.00. Дорога на улице Сибгата Хакима перекрыта, и добраться всем желающим можно будет на общественном транспорте до остановки "Издательство" или на метро до станции "Козья слобода".

Во время открытия между Дедом Морозом и Снегурочкой пройдет танцевальный баттл, в котором смогут принять участие и зрители, поддерживая сказочных персонажей.

Для удобства посетителей будет работать чайная комната, где можно будет согреться и выпить чай с плюшками.

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