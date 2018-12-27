В Марий Эл под колесами лесовоза погиб пешеход
Наезд на неизвестного мужчину произошел 26 декабря, в среду, в 13.00 на 17-м километре автодороги Йошкар-Ола - Уржум. По предварительным данным, пешеход в условиях плохой видимости - шле метель и сильный снегопад, переходил дорогу по пешеходому переходу. Водитель лесовоза грубо нарушил правила дорожного движения - он не остановился, чтобы пропустить мужчину.
В результате наезда пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончалсяна месте аварии.
Во время экстренного торможения лесовоза его прицеп перевернулся и бревна раскидало по дороге, создав помехи для движения других автомобилей.
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