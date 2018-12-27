2018-12-27T09:17:35+03:00
Происшествия

В Марий Эл под колесами лесовоза погиб пешеход

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Медведевском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Наезд на неизвестного мужчину произошел 26 декабря, в среду, в 13.00 на 17-м километре автодороги Йошкар-Ола - Уржум. По предварительным данным, пешеход в условиях плохой видимости - шле метель и сильный снегопад, переходил дорогу по пешеходому переходу. Водитель лесовоза грубо нарушил правила дорожного движения - он не остановился, чтобы пропустить мужчину.

В результате наезда пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончалсяна месте аварии.

Во время экстренного торможения лесовоза его прицеп перевернулся и бревна раскидало по дороге, создав помехи для движения других автомобилей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый год-2019 в Казани: в центре города пройдет парад Дедов Морозов
Рекорд по авариям: в Казани за среду произошло 345 ДТП
На время новогодних праздников муниципальные парковки Казани будут бесплатными
Одну из улиц Казани назовут в честь Героя Советского Союза
Дальнобойщик из Татарстана попал в серьезное ДТП под Сызранью
ВТБ определил, как имя влияет на финансовое благополучие человека
В Набережных Челнах спасатели вскрыли машину, где был шестимесячный ребенок
В Казани пройдет открытие ледового городка и главной елки
В Татарстане открылась еще одна ледовая переправа
Жительнице Чебоксар предложили "защиту от мошенников" и тут же обокрали
В Чувашии активисты задержали нетрезвого руководителя подстанции "скорой помощи"
Казанцам предлагают в Новый год спасти жизни людей
Два татарстанца за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей получили только условный срок
МВД Татарстана: из-за сильной метели в республике ограничено движение грузовиков