2018-12-27T08:59:43+03:00
Общество

В Татарстане открылась еще одна ледовая переправа

Она находится в Мамадышском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Переправа открыта круглосуточноПереправа открыта круглосуточноФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

В среду, 26 декабря, в Татарстане после проведенного технического освидетельствования инспекторами ГИМС открыта ледовая переправа. Через реку Кама в Мамадышском районе она свяжет село Соколка - поселок Ново- Закамский, что находится на границе с Нижнекамским районом.

Работать ледовая переправа будет круглосуточно, для автомобилей не тяжелее 3,5 тонн.

- Открытая ледовая переправа позволяет существенно сократить путь по трассе М-7, - рассказали в МЧС Татарстана. - Благодаря «природной» дороге расстояние от Мамадышского до Нижнекамского муниципальных районов республики сокращается до 100 километров.

- В ходе приемки переправы мы проверяем техническую и проектную документацию,

Помните, что выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 5-10 км/час. По ледовой переправе можно двигаться со скоростью 15-20 км/час. Запрещено останавливаться, делать развороты, обгонять и заправляться горючим. Двери транспортных средств должны быть немного приоткрыты.

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый год-2019 в Казани: в центре города пройдет парад Дедов Морозов
Рекорд по авариям: в Казани за среду произошло 345 ДТП
На время новогодних праздников муниципальные парковки Казани будут бесплатными
Одну из улиц Казани назовут в честь Героя Советского Союза
Дальнобойщик из Татарстана попал в серьезное ДТП под Сызранью
ВТБ определил, как имя влияет на финансовое благополучие человека
В Набережных Челнах спасатели вскрыли машину, где был шестимесячный ребенок
В Казани пройдет открытие ледового городка и главной елки
В Марий Эл под колесами лесовоза погиб пешеход
Жительнице Чебоксар предложили "защиту от мошенников" и тут же обокрали
В Чувашии активисты задержали нетрезвого руководителя подстанции "скорой помощи"
Казанцам предлагают в Новый год спасти жизни людей
Два татарстанца за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей получили только условный срок
МВД Татарстана: из-за сильной метели в республике ограничено движение грузовиков