В Татарстане открылась еще одна ледовая переправа

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-27T08:59:43+03:00

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В среду, 26 декабря, в Татарстане после проведенного технического освидетельствования инспекторами ГИМС открыта ледовая переправа. Через реку Кама в Мамадышском районе она свяжет село Соколка - поселок Ново- Закамский, что находится на границе с Нижнекамским районом.

Работать ледовая переправа будет круглосуточно, для автомобилей не тяжелее 3,5 тонн.

- Открытая ледовая переправа позволяет существенно сократить путь по трассе М-7, - рассказали в МЧС Татарстана. - Благодаря «природной» дороге расстояние от Мамадышского до Нижнекамского муниципальных районов республики сокращается до 100 километров.

- В ходе приемки переправы мы проверяем техническую и проектную документацию,

Помните, что выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 5-10 км/час. По ледовой переправе можно двигаться со скоростью 15-20 км/час. Запрещено останавливаться, делать развороты, обгонять и заправляться горючим. Двери транспортных средств должны быть немного приоткрыты.