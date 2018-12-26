В Чувашии активисты задержали нетрезвого руководителя подстанции "скорой помощи"
Минздраву Чувашии 25 декабря подарили 100 автомобилей "скорой помощи". Торжественное вручение ключей от спецавтомобилей - реанимобилей и полноприводных "Соболей", состоялось в Чебоксарах у Театра оперы и балета.
Но не успели автомобили добраться до мест своей приписки, как сотрудники общественной организации "За трезвость за рулем" задержали иномарку, водитель которой оказался пьян.
В мужчине опознали начальника одной из подстанций "скорой помощи" одного из районов республики. Как сообщают активисты, задержавшие автомобиль, водитель начал угрожать им всяческими неприятностями. Мужчину передали в руки сотрудников Госавтоинспекции.
На сообщение в соцсетях об этом отреагировали в министерстве здравоохранения Чувашии.
- Мы благодарим вас за активную жизненную позицию и участие. Меры дисциплинарного воздействия уже приняты. Мы за здоровый и трезвый образ жизни, только вместе мы сможем сделать наше общество лучше, - говорится в оставленном от ведомства комментарии.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»