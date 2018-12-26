Два татарстанца за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей получили только условный срок

СЕГОДНЯ 18:41 2018-12-26T18:41:30+03:00

Этот приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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44-летнего Альберта Халиуллина и 53 Айрата Марданшина признали виновными в мошенничестве с землей.

Так, с июля по ноябрь 2012 года Халиуллин, подделал декларацию для Росреестра о том, что на участке в Тукаевском районе якобы был построен дом и баня. После вместе с Марданшиным они незаконно зарегистрировали в собственность землю площадью 33 921 кв метр. В итоге муниципалитету был причинен ущерб на суму более 8,5 млн рублей.

Кроме того, было установлено, что еще в 2010 году Марданшин по такой же схеме завладел участком площадью 10 567 кв метров, чем причинил Тукаевскому району ущерб на сумму в 13,4 млн рублей.

Когда все вскрылось и было возбуждено уголовное дело всю эту землю вернули в муниципальную собственность.

- Свою вину мужчины частично признали. Суд назначил Халиуллину и Марданшину наказание в виде 3 и 3,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3,5 года и 4 года соответственно. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, - сообщили в прокуратуре Татарстана.