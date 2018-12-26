МВД Татарстана: из-за сильной метели в республике ограничено движение грузовиков
В связи накрывшей Татарстан сильной метелью, на дорогах республики с 17.00 26 декабря было введено ограничение на движение большегрузного транспорта. Это временная мера должна обеспечить безопасность.
- Ограничение действует на автодорогах федерального и регионального значения до особого распоряжения, - сообщили в МВД Татарстана.
Напомним, что непогода в республике продержится и в четверг, 27 декабря. Поэтому региональное ГИБДД, просит водителей просят быть осторожнее на дорогах, обязательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. А если нет серьезной и неотложной необходимости, то рекомендуют отказаться вовсе от поездок, особенно на дальние расстояния..
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