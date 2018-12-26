2018-12-26T19:52:37+03:00
Происшествия

Жительнице Чебоксар предложили "защиту от мошенников" и тут же обокрали

Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение злоумышленника
Алина ГАБДУЛИНА
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Злоумышленник сказал, что банк заметил несколько попыток несанкционированного списания денег с карты женщиныЗлоумышленник сказал, что банк заметил несколько попыток несанкционированного списания денег с карты женщиныФото: Анна КОЛПАКОВА
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Жительница Чебоксар стала жертвой лже-банковского работника. Как это обычно и бывает, ей позвонил "сотрудник" соответствующего учреждения и сказал, что банк заметил несколько попыток несанкционированного списания денег с карты женщины.

После незнакомец предложил ей защитить ее банковский счет. Потерпевшая назвала реквизиты своей карты, а после и цифры, которые пришли сообщением на ее мобильный телефон.

Спустя пару минут после звонка чебоксарка заметила, что с ее карты списали все имеющиеся деньги - 12 тысяч рублей. Она тут же обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка установливают личность и местонахождения злоумышленника.

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